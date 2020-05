Pat Riley à propos de Bam Adebayo : « Il me rappelle beaucoup Dwyane Wade dans l’attitude »

Être comparé à Dwyane Wade lorsqu’on est joueur du Heat, qu’espérer de mieux ? Surtout lorsque le compliment sort de la bouche de Pat Riley, pas forcément réputé pour sa tendresse.

« Je n’ai jamais rencontré un homme comme ça, un joueur avec autant de respect, de dignité et avec un tel esprit collectif et qui a grandi jusqu’à vouloir cette responsabilité. Il me rappelle beaucoup Dwyane dans l’attitude. Quand Dwyane est arrivé, il était concentré sur une chose : travailler. Et il est devenu un grand joueur. Il avait une attitude, un esprit de compétition, un instinct de killer, en plus du talent. Mais surtout cette attitude. Je pense que Bam est comme ça. Il possède cette attitude, cette volonté de faire les choses de la bonne façon, et de le faire tous les jours. » Pat Riley via Sun Sentinel