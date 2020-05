Pau Gasol : “Kobe Bryant était un peu le grand frère que je n’ai jamais eu”

Pau Gasol était proche de Kobe Bryant, avec qui il a joué aux Lakers de 2007 à 2014. Les deux hommes ont en plus remporté deux titres ensemble, alors forcément, l’annonce du décès du Black Mamba en janvier dernier a été un moment compliqué pour l’Espagnol.

“Je me suis figé… Je conduisais, j’étais en train de rentrer à Barcelone. Ma femme était à côté de moi, et elle m’a appris la nouvelle. Je me suis figé, émotionnellement et mentalement. Je voulais m’arrêter de conduire, mais je savais que je devais arriver à la maison pour comprendre ce qu’il se passait. Ma première réaction était : “S’il te plait, ne me dis pas ça, ce n’est pas drôle, je ne sais pas quel genre de blague débile c’est…” Mais ensuite, je suis arrivé à la maison et j’ai vu les infos. De voir que c’était peut-être vrai, je ne pouvais toujours pas y croire, j’ai refusé d’y croire pendant des jours. J’espérais toujours qu’il s’en sorte. Si quelqu’un pouvait survivre à ça, c’était lui. Mais c’était un moment horrible, traverser ça, cette tragédie, c’était dévastateur sur beaucoup de points. C’est encore frais et douloureux pour moi…” Pau Gasol.

Les deux hommes ont en effet développé une relation qui allait au-delà des terrains, et ils continuaient de se voir quand ils le pouvaient.

“C’était un peu le grand frère que je n’avais jamais eu. Quelqu’un sur qui je pouvais compter, sur qui je pouvais m’appuyer. Si j’en avais besoin, je pouvais prendre contact avec lui pour parler, et on appréciait ça. On parlait de la vie, des décisions à prendre, de choses personnelles. Comment je pourrais l’aider à cultiver ses filles, et comment il pourrait aider mes enfants. Il n’arrivait pas à avoir de garçons, donc c’était à moi de les faire ! On parlait de plein de choses différentes, et on était deux personnes proches qui s’appréciaient. C’est ce qu’il représentait pour moi. En tant que coéquipier, il a fait de moi un meilleur joueur. Il a fait ressortir le meilleur de moi sur les terrains de basket, il m’a aidé à grandir, en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Ensuite, c’était plutôt un grand frère avec qui on pouvait aller au restaurant quand on était au même endroit. On prenait du temps pour se voir.” Pau Gasol.

Pendant ces sept saisons qu’ils ont passé sous le même maillot, Gasol a ainsi été de nombreuses fois témoin de l’amour de Kobe pour le basket et, surtout, pour la victoire. Ce qui a même poussé l’Espagnol a se surpasser.

“C’était tout le temps une source d’inspiration, un exemple pour moi et pour l’équipe. Il arrivait à la salle à cinq, six ou sept heures du matin pour travailler. Sa volonté de gagner, ce qu’il abandonnait pour le faire… C’était quelque chose que je n’ai jamais vu. Il poussait tout le monde aux entrainements, Michael Jordan était connu pour faire la même chose avec les Bulls. Il poussait ses coéquipiers et les préparait pour les matchs compliqués. Je pense que c’était remarquable, il n’a jamais pris un jour de repos, il était toujours à fond mentalement, il comprenait ce que ça voulait dire de gagner. Pendant les Finals de 2010, il m’a envoyé un sms quand on était à Boston, il m’a dit de venir dans sa chambre parce qu’il voulait me montrer des vidéos sur la manière dont ils défendaient notre pick-and-roll. Notre communication était essentielle, pouvoir parler avec vos coéquipiers, surtout ceux avec qui vous serez sur le terrain lors des moments importants, ça demande du leadership. C’est juste intelligent, et je pense qu’il tirait de la fierté de son intelligence, du fait qu’il était prêt et qu’il faisait ce qu’il fallait faire pour être au plus haut niveau. Je me rappellerai toujours qu’il avait un seau de glace toujours dans sa chambre pour s’occuper de son corps. Il faisait tout ce qu’il pouvait pour être le meilleur et nous aider à gagner. C’était inspirant.” Pau Gasol.

L’intérieur était aussi aux premières loges pour voir l’obsession de Bryant envers Michael Jordan.

“Kobe était probablement le meilleur étudiant de Michael Jordan. Personne n’a étudié MJ comme Kobe. Il voulait être comme lui, être meilleur que lui, gagner plus que lui. C’était une grosse motivation pour lui. Il comprenait que MJ était le meilleur à l’époque, et probablement pour la plupart d’entre nous, le meilleur de tous les temps. Il voulait apprendre du meilleur. C’est nécessaire pour être le meilleur. C’était vraiment un super étudiant sur ce point, c’est pour ça qu’il y a beaucoup de ressemblances dans leur jeu.” Pau Gasol.

Même s’il n’est pas encore officiellement à la retraite, c’est devenu compliqué pour Pau Gasol ces dernières années sur les terrains, et il n’a pas pu enfiler un maillot depuis 2019, à cause d’une blessure au pied. Ce qui a poussé Portland à le couper en novembre dernier. À voir s’il parviendra à retrouver une équipe à presque 40 ans, lui qui tourne en carrière à 17 points et 9,2 rebonds par match.

Via Clutch Points.