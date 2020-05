Bob Myers clarifie les choses après les déclas de Steve Kerr : “On veut être de bons partenaires, et on le sera”

Il y a quelques jours, Steve Kerr expliquait qu’il se sentait déjà en intersaison à cause du mauvais classement de son équipe, dernière de NBA avec 15 petites victoires pour 50 défaites. Ce qui ne va pas empêcher la franchise de San Francisco de jouer le jeu en cas de reprise selon son General Manager Bob Myers.

“Nous avons le moins bon bilan de la ligue, c’est un fait. C’est compliqué de se motiver pour nous, mais ça ne veut pas dire que les joueurs n’ont pas de fierté, et qu’ils ne vont pas revenir, jouer, et faire ce qu’il faut pour la ligue tout entière. On veut être de bons partenaires, et on le sera. On aimerait que Stephen Curry joue avec Andrew Wiggins. Il me semble qu’ils n’ont partagé le même terrain qu’un seul match…” Bob Myers.

Les Warriors n’ont effectivement plus rien à jouer, puisque cela fait bien longtemps qu’ils n’ont plus la possibilité de se qualifier en playoffs, et ils sont actuellement ceux avec le plus de chances de remporter le premier choix de la lottery. Une situation complètement différente des cinq dernières saisons, et ce moment sans NBA a pu permettre à l’organisation de préparer le mieux possible les événements à venir.

“Quand nous avons la chance d’aller loin en playoffs comme ça a été le cas pour nous, il faut ensuite passer directement à la draft et à la free agency. Ça ne nous donnait probablement pas assez de temps pour parler de ce qu’on voulait y faire. Donc là vu qu’on attend, on a pu prendre du recul et analyser nos moves : “Qu’est-ce qu’on fait de bien ? De mal ? Comment on veut attaquer ? Défendre ?” C’est cool de pouvoir parler de ça avec Steve en ayant du temps.” Bob Myers.

Via ESPN.