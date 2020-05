Shaq explique pourquoi “il faut annuler la saison”

Adam Silver a indiqué vendredi qu’aucune décision ne serait prise sur la reprise de la NBA avant le mois de juin, et les avis sont de plus en plus partagés sur une reprise. Pour Shaq, il faut annuler cette saison, notamment parce que ce titre aura peu de valeur.

“Je pense que nous devrions annuler la saison. Que tout le monde reste à la maison, reste en bonne santé et revienne la saison prochaine. Il faut annuler la saison. Il faut abandonner c’est tout. Essayer de reprendre et de faire des playoffs en mode accéléré ? L’équipe qui gagnera cette saison, il y aura un astérisque. Ils ne vont pas respecter ce titre. Qu’est-ce qui se passera si tout à coup, une équipe qui n’était pas prétendante au titre, s’impose avec un nouveau format de playoffs ? Personne ne va respecter ce titre. Donc il faut abandonner. Il faut se préoccuper de la sécurité des fans et des gens. Il faut reprendre la saison prochaine.” Shaq

Même s’il comprend que beaucoup de joueurs seraient mécontents de ne pas avoir une chance de remporter le titre.

“Je comprends le sentiment des joueurs, vraiment. Mais l’équipe qui remportera le titre cette année, il y aura un astérisque à côté de son nom.” Shaq

Il ne croit pas non plus au principe de la bulle et du huis clos.

“Les fans sont importants parce que le simple fait de regarder les fans te donne une montée d’adrénaline. Disons que je joue à l’extérieur. J’ai besoin de regarder ce fan qui me fait des grimaces. J’ai besoin de regarder ce fan qui se moque de moi lorsque je suis sur la ligne des lancers. J’ai besoin de regarder ce fan qui tient une pancarte. J’ai besoin de voir ce gamin qui regarde son père quand je le regarde et qui lui dit ‘Oh mon Dieu, Shaq vient de me regarder.’ Ils font de nous ce que nous sommes. Et là on doit dire : ok, nous allons jouer dans des salles où il y a juste nous, les préparateurs, les caméras et les gens des médias. Et si une personne tombe malade et qu’il n’y a personne pour la prendre en charge ? Il ne fait qu’une seule personne. Après le match il faut rentrer à la maison. Et que ce passe-t-il si une personne tombe malade ? On repart à zéro.” Shaq

