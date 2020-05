L’Europe plutôt que la NCAA pour Alex Antetokounmpo

Petit dernier de la famille, Alex Antetokounmpo rêve lui aussi de NBA comme ses 3 autres frères, mais il a connu une explosion tardive et ne fait pas partie des meilleurs lycéens de la cuvée 2020. Il a reçu très peu d’offres de facs et il a confié à Eurohoops qu’il allait passer pro en Europe plutôt que par la NCAA

“J’examine mes options, j’ai quelques chois aux Etats-Unis, mais j’ai décidé de jouer en Europe. Je veux devenir pro dès que possible. Je suis né et j’ai grandi en Europe, je connais le basket Européen et la meilleure chose pour moi serait de signer un contrat avec un club européen. Je vais devoir m’entraîner et affronter des adultes, et cette expérience face à une compétition relevée et la pression, vont me permettre d’évoluer à tous les niveaux.” Alex Antetokounmpo