Eurobasket 2021 : finalement la France n’accueillera pas la phase finale !

Mauvaise nouvelle puisque suite à la réunion du board de la FIBA Europe, il a été décidé d’un changement majeur concernant l’Eurobasket féminin 2021.

En juillet dernier la FIBA annonçait que la France et l’Espagne, organisateurs, allaient se partager les phases de groupes et les quarts de finale, mais que les demi-finales et la finale se joueraient en France à l’AccorHotels Arena de Paris. Les quarts de finale devaient eux se dérouler au Palais des Sports de Gerland à Lyon (6500 places) et au Pavello Font de San Lluis à Valence (7700 places).

Mais on apprend que l’Espagne organisera finalement la phase finale, qui se déroulera à Valence. Valence accueillera aussi deux groupes, et la France se contentera donc de deux groupes dans des villes à déterminer.

Pour l’instant on ne connait pas les raisons de ce changement.