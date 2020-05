Kevin McHale sur Michael Jordan : “Sa capacité individuelle à prendre le match en main était irréelle”

Kevin McHale a pris sa retraire en 1993, avant de devenir membre du front office des Wolves deux ans plus tard. La sortie de The Last Dance lui a notamment rappelé quelques souvenirs de Michael Jordan, qu’il a pu observer en tant que joueur, mais aussi en tant que dirigeant.

“C’est intéressant pour moi, parce que la moitié du temps j’étais joueur, et l’autre moitié j’étais General Manager, donc je l’ai vu de deux façons différentes. Ils ont dominé les années 90, aucun doute là-dessus. Ils avaient le joueur le plus dominant. Et vous avez un peu oublié en quelque sorte tout ce qu’il faisait. Vous regardez le documentaire et vous vous dites : ‘Oh mon dieu.’ Sa capacité individuelle à prendre le match en main était irréelle. Ils avaient de grands shooteurs autour de lui, et le système de Phil Jackson, le triangle, ça a marché à la perfection. J’ai vraiment apprécié regarder ça.” Kevin McHale

Dans la ligue depuis 1980, McHale a vu arriver MJ quatre ans plus tard. Il a rapidement compris à qui il avait à faire.

“Je me souviens de la première fois que je l’ai vu. C’était un athlète phénoménal qui était toujours en mode attaque. Ce n’était pas encore le produit fini qu’il est devenu plus tard, mais j’ai souvenir de ça. Peu importe le score, il continuait toujours d’attaquer. Danny Ainge et Dennis Johnson, ils ne voulaient pas le défier parce qu’il effectuait un incroyable pressing. Il avait des mains et un jeu de jambes incroyablement rapides. Le peu que je connaissais de lui, au All-Star ou ce genre de truc, je l’aimais bien. J’aimais son côté compétiteur, le fait qu’il n’abandonne jamais. Je pense qu’il avait une très bonne équipe autour de lui au début de sa carrière, mais dans la série de playoffs 1986, il nous a tous surpris. Le premier match, il a marqué 49 points, mais nous avions le sentiment que nous allions gagner pendant tout le match. Le match suivant, ça va en prolongation et je me souviens avoir dit à KC Jones : ‘Mec, on doit faire des prises à deux sur ce gars et lui enlever le ballon des mains. C’est Demolition-Man. Dans le match 3, on le pressait. On l’a juste confisqué de ballons.” Kevin McHale

Lorsqu’il est devenu General Manager des Wolves, sa vision de Michael Jordan avait forcément évolué, His Airness étant devenu une icône planétaire.

“Je me souviens de Stephon Marbury, Kevin Garnett et tous ces gars qui étaient excités juste à l’idée de le voir et de jouer contre lui. Ça montrait à quel point Michael était grand. La manière dont les autres joueurs le regardaient m’a fait réaliser à quel point il était une icône pour cette génération. Puis aussi la façon dont il était avec les jeunes joueurs. J’ai eu ce sentiment contre Julius Erving, un petit peu contre Elvin Hayes et Kareem Abdul-Jabbar aussi parce que je me souviens avoir regardé Houston-UCLA à l’Astrodome (salle à Houston ndlr).” Kevin McHale

S’il admet prendre beaucoup de plaisir à regarder le documentaire, l’ancien GM regrette seulement que Jerry Krause ne soit plus là pour “se défendre“.

Via Boston Herald