Eurobasket 2021 : Jean-Pierre Siutat explique les changements dans l’organisation

Hier la FIBA Europe annonçait que la France, qui coorganise l’Eurobasket 2021 féminin, n’accueillera finalement pas les phases finales de la compétition. La phase finale devait se dérouler à l’AccorHotels Arena de Paris et Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB annonçait l’été dernier que Lyon pouvait être l’autre lieu qui accueillerait des quarts. Finalement la France accueillera deux groupes et deux quarts, à des endroits encore à déterminer. Le président de la FFBB s’est expliqué :

« Comme la FIBA Europe vient de le communiquer, la France organisera bien 2 groupes du premier tour et les ¼ de finales de l’Eurobasket Féminin 2021 (17 juin – 27 juin), l’Espagne, d’un commun accord avec la FFBB, organisera le tour final ; la FEB communiquera sur ce point. C’est bien sûr une chance de pouvoir maintenir cet événement chez nous, malgré Covid-19, et nous nous en réjouissons. En revanche, il n’était plus possible d’accueillir la phase finale comme initialement prévu, la situation sanitaire, le report des élections municipales et d’autres événements majeurs, ne nous permettent plus d’organiser le dernier tour dans les meilleures conditions. Concernant le site du premier tour où joueront l’Équipe de France et 7 autres équipes, nous le communiquerons prochainement. Cet Euro servira également de rampe de lancement à l’Équipe de France et de préparation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. »