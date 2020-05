Le jour où Michael Jordan, vexé, a inventé une histoire sur LaBradford Smith pour se motiver et l’écraser; Le Bullet raconte sa version

Vous ne vous souvenez probablement pas de LaBradford Smith, un arrière ayant passé seulement 3 saisons en NBA sous les couleurs des Washington Bullets, et on ne vous en veut pas. Si son nom est ressorti brusquement, c’est grâce à The Last Dance et à son fait d’armes avec Michael Jordan.

En mars 1993, les Bullets se déplacent à Chicago pour le premier match de ce back to back. Face à MJ, Smith réalisera le meilleur match de sa carrière, avec 37 points à 15/20 aux shoots, mais il n’avait pas pu empêcher une défaite 104-99. Malgré son excellent match, le Bullet n’avait, à l’époque, pas voulu trop en faire dans la presse pour ne pas attiser la motivation de Michael Jordan.

“J’aurais aimé que lorsque vous réveilliez l’ours, vous n’ayez pas à le jouer le lendemain. J’étais en colère que nous ayons perdu donc j’ai juste quitté le terrain. Puis nous sommes rentrés aux vestiaires et le coach [Wes Unseld] nous a parlé du match et je suis parti juste avant que la presse arrive parce que je savais que nous devions les jouer le lendemain. Chaque petite chose que j’allais dire allait être amplifiée, quoi que je dise.” LaBradford Smith

Malheureusement pour lui, son silence n’a pas empêché la presse de mettre de l’huile sur le feu avant leur deuxième confrontation.

“Je savais qu’ils lui avaient posé tout un tas de questions donc ils avaient déjà jeté de l’huile sur le feu. B.J Armstrong et Rodney McCray sont venus me voir au milieu du terrain quand je faisais mes étirements et m’ont dit : ‘L.A, j’espère que tu t’es bien reposé parce que Michael nous a dit de prendre un congé et de lui donner la balle.’ LaBradford Smith

Évidemment, Michael Jordan ne s’est pas fait prier pour mettre ses menaces à exécution. 36 points en un mi-temps, 47 au total en 31 minutes et une victoire des Bulls 126-101. Dans les vestiaires, il avouera qu’il a été motivé par un “Bien jouer Mike” prononcé sur le ton de la moquerie par Smith. Sauf qu’on apprendra plus tard, que MJ avait inventé de toute pièce cette histoire pour se motiver. Du Jordan tout craché.

“Je n’ai pas essayé de discuter avec lui à propos de ça. J’essayais de me faire un nom en NBA donc je n’allais pas en faire tout un plat avec lui. Nous avons des amis qui plaisantent encore là-dessus. ‘L.A a fait un gros match contre toi.’ Mais il réplique toujours en disant : ‘Oui, mais tu as vu le match d’après ?'” LaBradford Smith

Michael Jordan didn't respect LaBradford Smith and he got tattooed with 37.

Rumors say Smith told MJ at the end game, "Nice game, Mike."

Bulls were playing Bullets again the next night. Jordan promised Pippen and BJ on the bus ride that he'd match Smith's 37 by the half time. pic.twitter.com/q8Cbaonaxj

— OLDSKOOLBBALL (@Oldskoolbball1) May 9, 2020