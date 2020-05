Michael Jordan : “Gagner a un prix”; Will Perdue : « Soyons clairs, c’était un trou du cul. Un con”

Si vous ne l’avez pas encore vu et si vous en avez la possibilité, regardez l’épisode 7 de The Last Dance avant de lire cet article. Dans ce dernier, Jason Hehir (réalisateur) s’est beaucoup penché sur l’esprit de compétition de Michael Jordan. Cette envie de gagner et cette mentalité de tueur qui a fait de lui le champion hors norme que l’on connaît mais aussi le joueur qui faisait peur à ses propres coéquipiers et qui cherchait à les provoquer pour les préparer « à la guerre ».

« On était ses coéquipiers et on avait peur de lui. Il y avait une peur. Le facteur peur d’MJ était très lourd. » Jud Buechler « Ma mentalité c’état de gagner à tout prix. Si tu ne veux pas vivre avec cette mentalité stricte, alors tu n’as pas besoin d’être à mes côtés parce que je vais te ridiculiser jusqu’à ce que ce que tu arrives au même niveau que moi. Et si tu n’arrives pas au même niveau, alors ce sera l’enfer pour toi. […] Gagner a un prix. Le leadership a un prix. Je les ai forcés à me suivre quand ils n’avaient pas envie qu’on les pousse. Je les ai défiés quand ils n’avaient pas envie d’être défiés. Et j’ai acquis ce droit parce que mes autres coéquipiers sont arrivés après moi. Ils n’ont pas enduré toutes les choses que j’ai endurées. Une fois que tu rejoignais l’équipe, tu devais jouer à un certain niveau, et je n’allais pas accepter moins. […] Vous pouvez demander à tous mes coéquipiers, ils vous diront tous : ‘Il ne m’a jamais demandé de faire quelque chose qu’il ne faisait pas lui-même’. Quand les gens verront ça ils diront : ‘Ce n’était pas un gars très sympa, peut-être même un tyran’. Ça c’est ton avis. Parce que tu n’as jamais rien gagné. Je voulais gagner, mais je voulais que mes coéquipiers gagnent aussi et qu’ils fassent également partie de ça. » Michael Jordan

Si malgré les provocations Scott Burrell n’a jamais répondu par la force à la star, ce n’est pas le cas de Steve Kerr, qui s’est pris un poing dans l’œil après avoir poussé Jordan suite à de multiples provocations lors d’un entraînement.

« Soyons clairs, c’était un trou du c**. Un con. Il a dépassé les bornes à de multiples reprises. Mais avec le temps et le recul, quand tu penses à ce qu’il essayait d’accomplir tu te dis : ‘Ouais, c’était un super coéquipier’. » Will Perdue « Est-ce que c’était un gars sympa ? Il ne pouvait pas. Avec cette mentalité, tu ne peux pas être un gars gentil. Si tu n’aimais pas réellement le basket, c’était difficile pour toi de le côtoyer. » B.J. Armstrong

À la fin de l’épisode 7, c’est un Jordan au bord des larmes qui conclut :

« Écoutez, je ne suis pas obligé de faire ça. Je le fais uniquement parce que je suis comme ça, c’est moi. C’est comme ça que je jouais au basket. C’était ma mentalité. Si tu ne veux pas jouer de cette façon… ne joue pas de cette façon…. Pause. » Michael Jordan

via ESPN