Blake Griffin prêt en cas de reprise

Absent des 10 premiers matchs 2019-20 suite à une opération du genou gauche après les derniers playoffs, Blake Griffin (31 ans, 2,06 m) n’a pu jouer que 18 matchs avec les Pistons cette saison en raison d’une nouvelle opération du même genou le 7 janvier. Un peu plus de cinq mois plus tard les nouvelles sont bonnes pour celui qui n’a pas joué depuis le 28 décembre.

« Je me sens super bien. Ça fait un moment maintenant que j’ai le feu vert, c’est juste que je suis coincé à la maison. Je suis prêt à reprendre, quand les choses reprendront. Je m’entraîne et j’essaie de me tenir prêt, physiquement et mentalement. Ça fait du bien d’être en bonne santé quand même. » Blake Griffin

En janvier, les Pistons s’étaient vus accorder une DPA (Disabled Player Exception, une compensation financière suite à une blessure de longue durée) de 9.2 millions de dollars suite à sa blessure, censée le priver de compétition jusque, au moins, le 15 juin.

Cela ne devrait pas poser de soucis puisque la saison ne reprendra très probablement pas avant cette date. Et l’équipe pourrait de toute façon préférer se montrer prudente avec le sextuple All-Star et ne pas le faire jouer avant 2020-21. Griffin est actuellement dans la troisième année de son contrat de 5 ans et 171 millions de dollars signé avec les Clippers en 2017. Detroit était 13ème de la conférence Est (20-46) avant la suspension de la saison. Si la saison reprenait uniquement pour les playoffs, l’équipe ne reprendrait donc même pas.

via The Score