La NBA et le syndicat des joueurs forment un groupe de travail pour étudier différentes stratégies en vue d’une reprise

Selon Shams la NBA et le syndicat des joueurs ont formé un groupe de travail et ont eu une conférence téléphonique pour discuter des différentes stratégies dans un but de reprendre la saison.

Parmi les membres de ce groupe de travail, Chris Paul, président du syndicat, mais aussi Russell Westbrook, Jayson Tatum, Kyle Lowry et Dwight Powell.

Vendredi Adam Silver a donné une conférence téléphonique pour faire le point avec les joueurs et leur donner de nombreuses précisions sur les pistes étudiées par la ligue. Il a également expliqué qu’il n’y aurait pas de décision avant le mois de juin et qu’aucune option n’était écartée, prêt apparemment à aller jusqu’au mois d’octobre, dernier délai pour finir la saison. Hier les propriétaires et la NBA auraient aussi discuté, optimistes quant à une reprise de la saison. Les deux à quatre prochaines semaines devraient être riches en échanges entre toutes les parties impliquées pour trouver les meilleures solutions.