La NBA et les propriétaires de plus en plus optimistes sur la reprise de la saison

ESPN rapporte qu’hier s’est tenu une visioconférence du Board of Governors (propriétaires NBA) avec Adam Silver et les participants seraient de plus en plus optimistes quant à la reprise de la saison.

Les propriétaires et les dirigeants seraient encouragés par les progrès faits par la ligue pour minimiser les risques en cas de reprise de la saison, et les discussions avec le syndicat des joueurs concernant leur désir de reprendre.

Les discussions auraient été centrées sur les préoccupations concernant la santé et la sécurité avec l’objectif de faire en sorte que les joueurs et les membres des équipes soient à l’aise avec l’idée d’une reprise. Adam Silver a notamment évoqué la question d’un éventuel test positif après la reprise de la saison. Un seul test positif n’arrêterait pas la NBA, mais reste à savoir à combien il faudra prendre la décision de tout arrêter, cela reste à déterminer.

Quant au format, toujours pas de décision, notamment si cela reprendrait par la saison régulière ou directement par les playoffs. Une chose semble toutefois presque certaine, si ça reprend ce sera à une ou deux endroits en mode bulle (à Orlando ou Las Vegas). Tout cela sera étudié pendant les deux à quatre prochaines semaines avant de prendre une décision définitive.