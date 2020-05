Mark Cuban sur un début des saisons NBA au mois de décembre : “Je suis totalement pour”

À l’heure actuelle, aucune décision n’a encore été prise au sujet de la reprise de la saison en cours ou du début de la prochaine campagne. Mark Cuban, qui conseille le Président Trump depuis quelques semaines, s’est exprimé sur la suite des événements.

“Quelle durée d’intersaison avons-nous besoin pour la draft, les workouts et que les gars se reposent ? Dans le pire des cas, on resserre le calendrier et on reprend fin juillet, début août. Ce sont juste mes spéculations. Jouer quelques matchs d’entraînements, finir la saison pour déterminer l’accès aux playoffs, puis les playoffs.” Mark Cuban