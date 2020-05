Tim Grover sur la veille du ‘Flu Game’ de Jordan : « J’ai dit à Michael : ‘Je le sens pas’, il m’a répondu : ‘Oh fuck you man !’ »

Game 5 des Finales NBA 1997 entre Chicago et Utah, le « Flu Game » de Michael Jordan : 38 points à 13/27, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions en 44 minutes et une victoire 90-88 pour prendre l’avantage 3-2 dans la série. Comme il l’avait déjà fait il y a 7 ans de cela, Tim Grover – préparateur physique de Jordan – a expliqué qu’une intoxication alimentaire – et non pas une grippe ou une gueule de bois – était selon lui à l’origine de l’état de la star :

« L’équipe avait décidé de rester à Park City (ville située près de plusieurs stations de sport d’hiver huppées). Ce n’était pas le Park City d’aujourd’hui. Tout fermait à 20h30, le room service de l’hôtel avait aussi fermé. Et Michael me dit qu’il a faim. J’ai fini par trouver une pizzeria ouverte, donc j’ai commandé une pizza. Ça faisait déjà un moment qu’on était là et tout le monde savait quelle chambre était celle de Michael. Donc ça sonne à la porte, j’ouvre et il y a 5 gars devant moi pour livrer une pizza. Évidemment ils voulaient essayer d’apercevoir Michael. J’ai pris la pizza, j’ai payé le gars, j’ai fermé la porte et j’ai dit à Mike : ‘J’ai un mauvais pressentiment, je le sens pas’. Il m’a répondu : ‘Oh man, fuck you !’. J’ai dit : ‘D’accord !’. On était quatre dans la chambre. Personne n’en a mangé à part lui. Personne. Il n’était absolument pas malade avant ça, aucun symptômes de grippe ou quoi que ce soit. Et à 3 heures du matin par là, je reçois un appel qui me dit de venir dans la chambre d’MJ. J’arrive et il est recroquevillé par terre en position fœtale. On est parti chercher le médecin. Je n’ai jamais vu une grippe te frapper si vite, mais je sais qu’une intoxication alimentaire peut le faire. Mais encore une fois sa force mentale… Il a dit : ‘Faites juste en sorte que je puisse être sur le terrain’. » Tim Grover

De ce match est resté un cliché iconique : Scottie Pippen tenant dans ses bras un Jordan à bout de forces.

