Michael Jordan (et David Stern) balaye les théories sur sa retraite en 1993

En 1993 lorsque Michael Jordan a pris sa retraite, il y a eu toutes sortes de rumeurs à ce sujet. Une théorie était même à la mode : la superstar des Bulls aurait en fait été suspendue par la NBA en raison de ses soucis de jeu. A cette époque Jordan était au cœur de la polémique, possédait des dettes de jeu et avait même témoigné lors d’un procès où l’accusé était un de ses compagnons de golf à qui il avait fait un gros chèque pour effacer son ardoise.

Dans The Last Dance, cette théorie a été balayée par MJ, mais aussi David Stern, interviewé avant son décès.

“Je n’ai pas pris ma retraite parce que la ligue m’a exclu ou qu’ils m’ont suspendu pendant un an et demi. Ce n’est pas vrai. Il n’a pas de vérité là-dedans. J’avais besoin d’un break, mon père venait juste de mourir. Et j’ai pris ma retraite. J’ai pris ma retraite avec l’idée que je ne reviendrais pas.” MJ

“La légende urbaine qui dit que je l’ai renvoyé à cause de ses problèmes de jeu,c’est ridicule. Il n’y a rien de fondé là-dedans. Je pourrais taper du poing sur la table et crier que ce sont des calomnies ou un mensonge scandaleux, mais ce n’est simplement pas vrai. Ca ne l’a jamais été et peu importe combien de fois on me pose la question.” David Stern

“Comment est-ce que je pourrais dire ça délicatement ? Ce sont des conneries.” Brian McIntyre, ancien conseiller en communication de la ligue.