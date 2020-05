Jayson Tatum évoque sa relation avec Paul Pierce

A son arrivée en NBA, Jayson Tatum a rapidement été comparé à Paul Pierce, pour certaines similitudes dans le jeu, mais aussi pour le fait que comme lui il porte un maillot des Celtics. Paul Pierce a toujours bien accueilli ces comparaisons et il est devenu un mentor pour le jeune Celtic.

“Je lui parle très souvent. Je le regardais jouer quand j’étais jeune. C’est quelque donc j’ai pris quelques éléments de son jeu. C’est ‘The Truth.’ Le simple fait de pouvoir lui parler, qu’il me donne des conseils et m’encourage ça en dit long, parce que parfois les anciens joueurs taclent la nouvelle génération, et la critique, et c’est un super sentiment quand quelqu’un comme Paul Pierce t’accueille à bras ouverts et te dit que tu peux être le prochain grand Celtic.”