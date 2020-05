Politesse : le jour où Michael Jordan a prévenu John Calipari que son meilleur scoreur… ne scorerait pas

Avant de venir le coach emblématique de Kentucky (2009-aujourd’hui) en NCAA, John Calipari a aussi été head coach en NBA : de 1996 à 1999 pour les New Jersey Nets. Il a donc affronté Michael Jordan et les Bulls au 1er tour des playoffs 1998.

Son équipe s’était inclinée non sans démériter 96-93 en prolongation lors du Game 1 de cette série. Dans ce match, Jordan avait signé 39 points (game-high) à 11/27, 7 rebonds et 3 passes en 47 minutes de jeu.

« Ils ont fait jouer 4 gars plus de 40 minutes. On les avait mis un peu dans les cordes. Mais Michael… je crois qu’il avait tourné à 35 points de moyenne sur cette série. J’avais lu que George Karl ne lui avait pas dit bonjour dans un restaurant la veille d’un match (Finales 1996). Donc quand il est venu vers moi alors qu’on était en temps-mort, je me suis dit : ‘Je ne vais absolument rien lui dire, pas un mot, parce que si tu énerves ce gars…’. Il m’a regardé et a fait un ‘0’ avec sa main droite, je regarde vers (son assistant) Kenny Gattison, je lui demande : ‘Il me regarde moi ? De quoi il parle ?’ et Kenny me dit : ‘Je crois qu’il dit qu’il ne va pas laisser Kerry Kittles scorer’. Et il avait raison. » John Calipari