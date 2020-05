Ahmad Rashad : « Quand on a quitté la salle Michael a dit : ‘Tu sais, je respecte vraiment ce gamin’ »

Le documentaire The Last Dance, à l’occasion d’une plongée dans les coulisses du All-Star Game 1998 nous a permis de vivre de l’intérieur les débuts de la relation Michael Jordan – Kobe Bryant. Ahmad Rashad, ami du G.O.A.T. et journaliste (mais aussi ex-joueur NFL), est revenu sur ce passage dans une interview pour GQ.

« Oui c’était vraiment cool de revoir ça. Kobe me posait des questions sur Michael à chaque fois que je le voyais. Il m’appelait et me demandait : ‘Qu’est-ce que Michael fait à propos de ça ? Comment il fait ça ? Et son entraînement ?’. Ensuite je disais à Michael que Kobe m’avait posé telle ou telle question et il disait : ‘Oui oui, pas de soucis’. C’était normal, quelque chose d’amical. Michael l’a pris sous son aile comme un petit frère. Il y avait ce genre de respect entre eux.

Une fois alors que Michael était à la retraite, nous étions allés voir un match des Lakers à L.A.. Après le match, on était dans une pièce avec seulement Michael, Phil Jackson, Kobe et moi. Et Kobe l’a défi en 1 contre 1. Phil Jackson parlait à Michael de venir aider les Lakers à l’entraînement ou quelque chose comme ça. Et puis c’est parti en : ‘Vous pourirez faire un 1 contre 1’. Kobe voulait jouer, il n’avait pas peur de le défier. Ils ont échangé quelques mots et puis quand on a quitté la salle, Michael a dit : ‘Tu sais, je respecte vraiment ce gamin. Je le respecte vraiment. » Ahmad Rashad