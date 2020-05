Ahmad Rashad : « Charles est entré, il a essayé de blaguer… Et Michael ne lui a pas parlé, rien »

Proche de longue date de Michael Jordan, le journaliste et ex-joueur de NFL Ahmad Rashad discutent régulièrement de The Last Dance depuis le début de la diffusion du documentaire consacré aux Bulls 1997-98.

« Oui, on en parle. Et surtout, on se souvient. Hier (dimanche dernier), on a regardé et à un moment je lui ai dit : ‘Hey, tu te souviens qu’on avait dîné ensemble la veille ?’. C’est plus deux amis qui se souviennent de cette époque. Par exemple, je me souviens d’un match contre Phoenix. Charles (Barkley) et Phoenix avaient gagné ce soir-là, et je devais faire une interview de Charles à la fin du match. Il disait : ‘J’ai parlé à Dieu et Dieu m’a dit qu’on allait gagner ce match’. C’était un peu sur le ton de la blague. Ensuite, on est sortis quelque part manger, et Charles est entré dans la pièce. C’était une salle privée dans le restaurant. Et Michael ne lui a pas parlé. Rien. Ils étaient amis, mais ils ne l’étaient pas pendant ces Finales. C’était complètement différent. Charles est entré, il essayait de blaguer, de rigoler, personne n’a rien dit et donc il a fait demi tour. À la fin de cette série, Michael voulait bien montrer que personne n’était dans sa stratosphère. Peu importe qui était censé l’être (Barkley était MVP en 1993), il voulait prouver que non. Il adorait cette compétition, il adorait ça.

Une fois on déconnait derrière chez lui, on était que tous les deux et j’ai dit : ‘Hey, faisons un 1 contre 1’. Il m’a répondu : ‘Merde non, je ne te joue pas en 1 contre 1’. Moi je lui dis : ‘Allez quoi !’. Il a pris le ballon, pris un tir et mis son shoot. C’était à mon tour d’avoir le ballon et à chaque fois que je dribblais, il me le prenait. Il ne me laissait même pas dribbler. J’ai dit : ‘Merde, c’est pas si sérieux, si ?’ et il a répondu : ‘Si ça l’est, je ne vais pas te laisser marquer un panier, en fait je ne vais même pas te laisser dribbler’. Ça n’a duré que deux ou trois minutes et j’ai dit : ‘Okay, j’abandonne, allons jouer au foot plutôt’. » Ahmad Rashad