Dwight Howard : « En le voyant avec sa fille, j’ai découvert un tout autre côté de Kobe »

Interviewé par son coéquipier Jared Dudley durant un live Instagram mercredi soir, Dwight Howard s’est livré sur plusieurs sujets dont son premier passage à Los Angeles, lors de la saison 2012-13.

« J’ai vraiment mal vécu la façon dont les choses se sont terminées. J’avais été beaucoup critiqué pour mon départ et j’étais genre : ‘Man, je ne reviendrais jamais’. Tu vois ? Je détestais cet endroit. J’étais vraiment mécontent de la façon dont ça s’était terminé. Et puis l’été dernier j’ai beaucoup travaillé sur ma capacité à pardonner, à laisser partir mon ego, en ne me disant pas : ‘Qu’est-ce que j’ai fait dans cette situation’ mais simplement : ‘Je dois pardonner’. » Dwight Howard

En partie à l’origine de son départ, sa relation avec Kobe Bryant. À l’époque, les deux joueurs n’étaient pas du tout sur la même longueur d’ondes.

« Nous avions passé de super moments dans l’équipe des JO de 2008, on avait envie de jouer ensemble. Et puis on s’est retrouvé dans la même équipe et – je parle uniquement pour moi – et les ego nous ont un peu empêchés d’être l’équipe qu’on voulait être. À commencer par moi. À ce moment-là c’était difficile pour Kobe et moi de communiquer. Mentalement, nous étions à deux stades différents.