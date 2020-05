Être le coéquipier de LeBron James ? Dwight Howard n’y croit toujours pas

Comme il l’a expliqué à Jared Dudley lors d’un live Instagram de ce dernier hier, Dwight Howard peine encore à croire qu’il est aujourd’hui le coéquipier de LeBron James.

« Man, c’est fou. Je me revois dire à ma sœur : ‘LeBron et moi jouons l’un contre l’autre depuis qu’on a 15, 16 ans, et on ne jouera jamais ensemble, on est toujours l’un contre l’autre, tu vois ce que je veux dire ?’. Et puis d’un coup, on finit coéquipiers. Je n’y croyais pas. Je suis genre : ‘Wow, c’est dingue, je joue avec LeBron James ! C’est toujours un choc de me dire ça. On est comme des frères, c’est dingue, c’est dingue. » Dwight Howard