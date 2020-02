James Harden persuadé qu’il aurait remporté un titre s’il était resté à OKC : « C’était écrit, mais y’a des fois où ça merde »

De nouveau réunis chez les Rockets après 3 ans passés ensemble sous la tunique du Thunder, Russell Westbrook et James Harden vont essayer de ramener le premier titre à la franchise texane depuis 1995. Dans une interview partagée pour GQ, les deux hommes s’expriment sur cette nouvelle expérience.

« Je pense que lorsque vous avez la possibilité de jouer et d’être réuni avec un ami, ça rajoute quelque chose. De pouvoir profiter de ce moment-là, tout en étant tous les deux jeunes et compétitif à un haut niveau, d’avoir la possibilité de remporter un championnat, c’est l’expérience ultime pour moi. » Russell Westbrook

Le MVP 2018 est revenu, quant à lui sur les difficultés rencontrées en début de saison.

« Évidemment, nous voulons gagner tous les matchs, mais nous avons fait face à pas mal d’adversité en ce début de saison. Clint [Capela] a manqué des matchs, Eric Gordon était absent. Nous n’avons pas eu l’effectif au complet depuis le début. C’est effrayant n’est-ce pas ? Je pense que c’est la chose la plus excitante. » James Harden

Ensuite, les deux anciens MVP se sont exprimé sur un des plus gros « What if » de l’histoire de la NBA. Et si James Harden n’avait pas quitté Oklahoma City, aurait-il remporté le titre ?