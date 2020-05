LeBron James et Stephen Curry vont devoir rendre l’argent la saison prochaine si la saison actuelle ne reprend pas

À partir de demain la NBA, via les franchises, va commencer à faire des retenues sur les salaires des joueurs NBA puisque désormais tous les 15 jours, 25% de leur paye sera ponctionnée, selon l’accord trouvé entre la ligue et le syndicat des joueurs. ESPN estime que cela représente plus de 30 millions de dollars pour les payes de demain.

Il faut savoir qu’environ 90% des joueurs NBA ont reçu la moitié de leur salaire après le chèque du 1er mai parce que leur salaire est étalé sur 12 mois. À l’heure actuelle, ils ont reçu seulement 12 de leurs 24 chèques pour la saison 2019-20. Cela concerne plus de 400 joueurs. Il est à noter que 100 vont voir leur paye baisser d’au moins 100 000$ tous les 15 jours. Pour Chris Paul, c’est 401 109$ en moins sur sa prochaine paye.

Cependant il y a une vingtaine de joueurs, qui ont négocié des deals qui imposent un paiement plus tôt dans la saison, qui ont déjà reçu l’intégralité de leur salaire. Parmi ces joueurs, il y en a 9 qui sont représentés par Klutch Sports et le fameux Rich Paul. Cela concerne LeBron James, John Wall, Kentavious-Caldwell Pope, Dejounte Murray, Miles Bridges, Darius Bazley, Darius Garland, Terrance Ferguson et Trey Lyles. Il y a aussi Kevin Durant, Kyrie Irving, Paul George, Blake Griffin et Otto Porter.

Il y a donc 5 des 10 joueurs les mieux payés de NBA (LeBron James, Stephen Curry, John Wall, Blake Griffin et Paul George) qui ont déjà touché l’intégralité de leur salaire. Cependant, cela ne veut pas dire qu’ils ne vont pas voir une partie de leur salaire être ponctionné si la saison est annulée. En fait, cet argent sera ponctionné sur les prochaines payes qu’ils recevront, c’est-à-dire sur celles concernant la saison 2020-21, et ce à partir du premier octobre ou au 15 novembre suivant comment est négocié leur contrat.

On estime que les joueurs pourraient perdre entre 23 à 26% de leur salaire sur la saison en fonction du nombre de matchs déjà joués par l’équipe avant la suspension et si la saison ne reprend pas (en cas de force majeure, le CBA prévoit que les joueurs NBA soient ponctionnés de 1.08% de leur salaire par match annulé). Si la saison ne reprend pas, c’est environ un milliard de dollars de salaires en moins pour les joueurs. Si elle venait à reprendre là où elle s’est arrêtée, ce sont les équipes qui rembourseraient alors l’argent retenu.