Will Perdue raconte l’incroyable rythme de vie (sans sommeil) de Michael Jordan avec la Dream Team

The Last Dance arrive plutôt bien à montrer le rythme de vie effréné qu’avait Michael Jordan. Le documentaire soulève même l’extrême fatigue ressentie par MJ après la saison 1992, qui ne l’a pas empêché de participer aux J.O avec la Dream Team. Un programme presque surhumain, dont avait eu écho Will Perdue.

“Quand j’ai été échangé à San Antonio, j’ai rencontré David Robinson. La première chose qu’il m’avait dite c’était : ‘Michael a un pacte avec le diable.’ Je ne comprenais pas et il m’avait expliqué : ‘J’ai joué avec la Dream Team. Voilà ce qu’était leur programme à Monaco, j’essayais de suivre et la seule personne qui a réussi c’est Chuck Daly (qui était le coach, ndlr) : entrainement, puis direct au terrain de golf, puis direct au Casino jusqu’à pas d’heures, puis douche, séchage et tu recommences. Pas de sommeil’. David disait qu’il avait essayé de tenir le coup, mais qu’il n’avait pas réussi.” Will Perdue

Comme l’explique Perdue dans le podcast de Tom Haberstroh, son ancien coéquipier aux Spurs était épuisé par ce rythme, à la différence d’MJ, toujours partant pour un petite partie de golf ou de cartes jusqu’au bout de la nuit.

“Robinson disait : ‘Ce que les gens ne réalisent pas, c’est à quel point ces entraînements étaient compétitifs… ce sont les meilleurs auxquels j’ai pu prendre part. Pas seulement en raison du talent sur le parquet, mais Michael, Magic, ces gars se parlaient mal, se provoquaient sans cesse’. Evidemment David Robinson était crevé. Mais une fois qu’il revenait à l’hôtel, MJ était genre : ‘Ok, maintenant on va au terrain de golf.’ Et tu sais, c’est comme si tu étais ivre à cause de l’épuisement alors tu lui disais ‘Ok rendez-vous en bas dans 30 minutes’ et tu devais trouver un moyen de te motiver. Direct après le golf il enchaînait en jouant aux cartes tout la nuit, puis il allait à l’entrainement.” Will Perdue

Via NBC Sports