Austin Rivers sur son arrivée dans un vestiaire déjà en guerre aux Clippers : « Je ne nommerai personne, mais il y avait certains gars dans cette équipe… »

Le 12 janvier 2015, Austin Rivers était tradé à Boston dans un transfert à trois équipes incluant les Pelicans et les Grizzlies. Trois jours plus tard et sans avoir joué le moindre match pour les Celtics, ces derniers l’envoyaient aux Los Angeles Clippers, coachés par son père, Doc Rivers. Beaucoup à l’époque ont crié au favoritisme.

« Je n’avais jamais rêvé de coacher mes enfants. Je voulais être le père au regard critique, qui t’envoie des textos. Mais Dave Wohl (GM de l’époque) continuait de faire le forcing, ça faisait bien 3 ou 4 mois. Même avant le début de la saison, il trouvait que c’était une bonne idée. » Doc Rivers

Jamais un père et son fils ne s’étaient retrouvés en tant que coach et joueur dans une équipe NBA avant eux.

« Je ne savais pas que ça n’avait jamais été fait. Je croyais que George (Karl) avait coaché Coby, et que c’était déjà arrivé plusieurs fois. » Doc Rivers « Jamais je n’aurais pu imaginer arriver en NBA un jour et jouer pour toi. J’avais toujours pensé qu’on serait plutôt en compétition l’un contre l’autre. » Austin Rivers

Fils du coach, Rivers a en plus atterri dans un vestiaire dont l’ambiance était loin d’être au beau fixe.

« C’était étrange, et comme tu le sais, on avait pas l’équipe la plus proche… » Doc Rivers « Oui ! C’était un des plus ding… Je ne nommerai personne, mais il y avait certains gars dans cette équipe… ce n’était pas facile du tout d’être placé là. Et ce n’était facile pour personne, mais en plus j’étais le fils du coach. À chaque fois que j’entrais le vestiaire, que j’arrivais à l’entraînement, je ne savais pas si les gars s’arrêtaient de parler de certaines choses ou pas. » Austin Rivers

Cette expérience aura eu le mérite de rapproche le père et le fils.

« Avant cela, notre relation était certes une relation père-fils, mais surtout coach-fils. On parlait juste de basket. C’est fou de se dire que c’est lorsque tu es vraiment devenu mon coach qu’on a commencé à parler d’autres choses. Ça a changé notre relation. » Austin Rivers

via Sports Illustrated