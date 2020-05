John Collins : « On n’est pas aussi loin que vous le pensez »

Le dernier classement en date des Hawks loin d’être porteur d’optimisme : une 14ème place à l’Est avec 20 victoires pour 47 défaites. Pourtant, plusieurs joueurs prometteurs et même déjà confirmés (Trae Young, All-Star titulaire dès sa deuxième saison cette année, Clint Capela) font partie de ce roster encore très jeune auquel un top 8 de draft devrait bientôt venir s’ajouter.

Suspendu 25 matchs au début de la saison car pris pour dopage, Collins en fait partie. L’ailier de 22 ans et 2,06 m aux 21.6 points (40.1% à 3-points) et 10.1 rebonds par match a discuté de sa future association avec Capela, qui n’a pas encore joué sous le maillot d’Atlanta depuis son transfert en raison d’une blessure au pied.

« Je suis assez polyvalent, quand les gens nous regardent jouer ils réalisent que je peux écarter le jeu et donc qu’on peut bien jouer ensemble. Clint pourra continuer à ‘roller’ vers le panier, jouer au-dessus du cercle, et moi aussi parce que nous avons des playmakers d’élite sur le terrain. Clint correspond parfaitement à ce qu’on fait. » John Collins

Mi-mars, il avait fait les gros titres en déclarant mériter une prolongation de contrat maximum cet été.

« Oui, quand on parle de contrat max et d’argent, c’est une discussion dans laquelle j’ai clairement mérité d’être je pense. Bien sûr je sais que c’est un business et qu’on n’obtient pas toujours exactement ce qu’on veut. Mais je veux être un Hawk, je veux rester avec les Hawks. » John Collins

S’il attend 2021, il deviendra free agent avec restriction.

« D’un côté comme de l’autre, nous avons investis l’un dans l’autre et j’ai le sentiment que nous voulons des deux côtés voir nos investissements payer. En ce sens, je veux savoir où je vais être le plus tôt possible plutôt que d’attendre, ce qui arrive aussi je le sais. Mais quand tu attends, cela vient s’ajouter à la fatigue de la saison, les hauts et les bas, les blessures… mais ça fait aussi partie du fait d’être un athlète pro. » John Collins