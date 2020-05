Jasmine Jordan en apprend beaucoup sur son père dans The Last Dance : “Je le harcèle. Il en a sûrement marre de mes textos”

Parmi les spectateurs assidus de The Last Dance, il y a une spectatrice un peu particulière, une certaine Jasmine Jordan, fille de Michael. Cette dernière découvre en effet beaucoup de choses sur son père et confie lui envoyer énormément de messages devant chaque épisode

« Je le harcèle. Il en a sûrement marre de mes textos. Mes frères et moi le faisons, et sûrement tous ses amis aussi. Personnellement, j’étais très jeune, donc je regarde plus d’un point de vue de fan. Et j’essaie aussi de faire corroborer toutes les histoires qu’il m’a racontées durant toutes ces années, histoire d’être sûre qu’il n’en rajoutait pas (rire). Je lui envoie des messages non-stop. Il n’y a pas eu un épisode, je crois, un dimanche où je ne lui ai pas demandé ce qu’il pensait de telle ou telle chose.” Jasmine Jordan

Jasmine a 27 ans, née fin 1992, et forcément elle n’a pas vécu une grande partie de la carrière de son père.

« Enfant, je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait. Ça me fait rire parce que j’ai dû taper son nom dans Google à un moment pour voir et comprendre. J’étais genre : ‘Pourquoi est-ce que tu intrigues tout le monde comme ça ? T’es juste papa, t’es pas si cool que ça’. Je crois que j’avais 10, 11 ans quand j’ai tapé son nom dans Google pour comprendre cette obsession des gens, pourquoi tout le monde ne considérait pas ce qu’il faisait comme un job normal. Et là j’ai compris, ça m’a ouvert les yeux. J’ai dû faire ça parce ce que ma mère et lui se sont assuré qu’on grandisse normalement, qu’on ne le voit pas comme quelqu’un de différent. C’était mon papa, je n’ai réalisé qu’il était ‘MJ’ qu’au début de mon adolescence. » Jasmine Jordan

Elle a pu découvrir une autre facette de MJ le compétiteur

« J’ai toujours su qu’il était compétitif. Il l’est quand on joue au sudoku ou qu’on fait des petits puzzles à la maison. Mais voir cet esprit de compétition et ce qu’il a dû faire dans ce documentaire, c’était incroyable à regarder. Je sais qu’en ce qui concerne le basket, sa passion n’a pas d’égal. Son énergie n’a pas d’égal. Donc quand je le vois provoquer Steve Kerr ou Scottie pour faire ressortir le feu qu’ils ont en eux et leur ténacité, je me dis : ‘Oui, ça c’est papa’. Il pouvait très bien me faire ça à moi pour que j’obtienne un A à un ou deux devoirs à l’école (rire). Et il ne s’agit même pas de titres. Donc oui, c’est totalement lui. » Jasmine Jordan