Mauvaise nouvelle pour les Spurs dans la dernière ligne droite et la course aux playoffs puisqu’ils vont devoir faire sans leur pivot autrichien Jakob Poeltl dans les semaines qui viennent. Blessé samedi dans la victoire face au MAgic, il souffre d’une entorse du genou droit et il a confié sur Facebook qu’il allait manquer entre 2 et 4 semaines de compétition.

Il a un rôle non négligeable dans la rotation des Spurs et tourne à 5.3 points et 5.4 rebonds cette saison en 16.6 minutes.