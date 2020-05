Kendrick Perkins revient sur son altercation avec Steph Curry lors des Finals 2018 : “J’étais vraiment en colère”

Lors des Finals 2018, même s’il n’est pas entré en jeu, un certain Kendrick Perkins était dans l’effectif de Cleveland. Le pivot se trouvait donc au premier rang pour admirer la démonstration des Warriors, qui ont sweepé les Cavs. Mais l’ancien d’OKC a quand même trouvé le moyen de se faire remarquer, pendant le Game 2, en s’embrouillant avec Stephen Curry. La raison ? Le meneur lui reprochait de ne pas avoir enlevé ses jambes pour ne pas le gêner alors qu’il venait de tenter un tir desespéré à la fin du troisième quart. Perkins a donné sa version des faits.

Voilà les images de l’altercation en question, à vous de vous faire votre propre avis.

Curry was upset that Perkins didn't move his legs out of the way pic.twitter.com/gCwhOygFS4

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 4, 2018