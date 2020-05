Danny Ainge : “On aurait quand même pris Jayson Tatum s’il n’était pas venu au second workout “

Il y a quelques jours, on vous expliquait que Jayson Tatum voulait à tout prix rejoindre Phoenix avant d’être drafté, au point de vouloir refuser un workout aux Celtics pour les forcer à sélectionner quelqu’un d’autre. Il a fallu que son coach à Duke Mike Krzyzewski insiste pour le faire changer d’avis, avec la suite que l’on connait. Et bien il semblerait que sa présence ou non lors d’un workout n’aurait de toute façon pas changé grand-chose, comme l’explique le General Manager des Celtics Danny Ainge.

“Jayson n’allait de toute façon pas se retrouver à Phoenix, même s’il n’allait pas au second workout chez nous, quelques jours avant la draft. On l’aurait quand même pris.” Danny Ainge.

Les Celtics avaient à l’origine le premier choix, qu’ils ont tradé contre le troisième et un pick futur aux Sixers. Et au moment de conclure cet échange, Ainge avait en tête Tatum, qu’il pourrait récupérer en trois, vu que Markelle Fultz et Lonzo Ball allaient très très probablement être les deux premiers choix.

“Je pense qu’à un moment, pour beaucoup de raisons différentes, on voulait prendre Tatum. On était certain que Philly allait prendre Markelle, et que Lonzo se retrouverait à Los Angeles.” Danny Ainge.

Et c’est ce qu’il s’est passé. Du coup, les Suns ont dû se rabattre sur Josh Jackson, qui avait lui fait le choix de ne pas aller faire un workout chez les Celtics, malgré le déplacement de Ainge et Brad Stevens, le coach de Boston, à l’autre bout du pays, à Sacramento, pour le voir.

“Quand on est descendu de l’avion à Sacramento, son camp nous a appelés en disant qu’il n’allait pas faire le workout. On pensait que c’était Phoenix qui l’avait convaincu de se comporter comme ça.” Danny Ainge.

Au final, Tatum se révèle petit à petit être le meilleur joueur de cette draft, pendant que Jackson a été échangé après deux saisons, au cours desquelles il a multiplié les frasques extrasportives.

“C’est bien que nous ayons eu Jayson, et c’est bien que plein d’histoires à son propos circulent, que beaucoup d’équipes expliquent comment elles ont failli l’avoir.” Danny Ainge.

Tatum tournait cette saison à 23,6 points, 7,1 rebonds et 2,9 passes décisives par match.

Via Mass Live.