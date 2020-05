Le jour où Kobe est passé à l’entraînement pour « dire au revoir aux quelques clochards qui vont être transférés demain »

Quand on parle des similitudes entre Michael Jordan et Kobe Bryant, en voici un exemple parfait. C’est Jeremy Lin, Laker durant la saison 2014-15, qui raconte :

« C’est la veille de la trade deadline, on est à l’entraînement entre étirements et échauffements divers. Il arrive, il est en survêt’, le bras en écharpe pour son épaule, lunettes de soleil. Tout le monde est surpris et crie ‘Ooooh!’, Carlos Boozer lance : ‘Kob’! Cool de te voir gars, mince ça faisait un bail, qu’est-ce qui t’amène ?’. Et là visage impassible il a répondu : ‘Je suis juste venu dire au revoir aux quelques clochards d’entre vous qui vont être transférés demain’ (rires). Ensuite il s’est assis à la table de la salle d’entraînement, a glissé quelques mots au coach, puis est parti. Je me souviens que l’un de mes coéquipiers m’a dit : ‘J’ai perdu toute motivation pour m’entraîner’. » Jeremy Lin

😭😭😭

Opéré de l’épaule droite en janvier 2015, Bryant avait manqué le reste de la saison et l’équipe avait manqué les playoffs pour la deuxième année consécutive (la série de saisons sans playoffs devait prendre fin cette année seulement).

