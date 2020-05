D’Angelo Russell : « Je me suis dit : ‘Ma place est ici’; Je ne pense pas que Kenny savait de quoi j’étais capable dans le 4ème quart »

C’est ce que D’Angelo Russell s’est dit en arrivant à l’aéroport de Minneapolis, caméra à la main pour immortaliser le moment, le 6 février dernier.

Deuxième choix de la draft 2015 par les Lakers devenu All-Star avec Brooklyn en 2019, il avait ensuite signé (sign-and-trade) pour 4 ans et 117 millions de dollars chez les Warriors avant d’être- sans surprise – à nouveau transféré.

« Je me suis concentré sur le fait d’apprendre de ces gars (les Warriors). Je me suis dit : ‘Même si je ne joue pas très longtemps avec eux, je vais apprendre d’eux autant que je peux. » D’Angelo Russell

Son divorce difficile avec les Lakers, le meneur le met sur le compte d’une seule personne, lui-même.

« Je ne savais pas comment être un professionnel et je n’étais pas guidé non plus donc… Je ne blâme personne, je me blâme moi. » D’Angelo Russell