Penny Hardaway revient sur “la période sans doute la plus décevante de sa carrière”

Dernier invité de Stephen Jackson et Matt Barnes dans le podcast All The Smoke, Penny Hardaway a évoqué “la période sans doute la plus décevante de sa carrière.” Sa période aux Knicks

“Être dans cette ville sur la plus grande scène qu’est Big Apple, et ne pas être moi. Je suis sur le terrain et je ne suis que l’ombre de moi-même sur la plus grande scène et je suis là à me dire : ‘Pourquoi ?’ J’aurais aimé pouvoir être moi. J’ai essayé de surmonter ça, mais je n’étais tout simplement pas moi. Et j’aime New York. J’avais le sentiment que les fans méritaient que je sois à mon meilleur niveau parce que vous savez comment est New York. Jouer pour les Knicks était un énorme honneur, et je n’ai pas pris ça à la légère. Mais je rentrais chez moi en me disant : ‘Je déteste ne pas être moi. Je ne suis pas moi.'” Hardaway

L’arrière, qui était annoncé comme le nouveau Magic Johnson, auteur d’un superbe début de carrière, a été ralenti par des blessures et notamment plusieurs opérations aux genoux. En 2004 quand il est arrivé à New York en janvier en provenance des Suns dans un trade, il n’était plus que l’ombre de lui-même. En 3 saisons il n’a joué que 83 rencontres pour 8.2 points, 3.5 rebonds et 1.9 passe. Il est entré au panthéon de ces anciennes stars qui n’avaient plus du tout leur niveau en débarquant à New York, comme les Tracy McGrady, Steve Francis, Baron Davis, Jason Kidd, Joakim Noah et Rasheed Wallace.

“Je me suis dit : ‘Tu es là, essayes d’en tirer le meilleur. Donne tout ce que tu as. Ne garde rien en réserve. Après tu pourras dormir la nuit. C’est ce que j’ai fait. Cela vous fait péter un plomb mentalement, parce que c’est le Garden, le mythique Garden. Il y a Spike Lee sur le bord de touche, tu as toutes ces stars, et ils veulent tellement gagner, et nous ne gagnions pas. Et j’ai fait partie de cette tradition négative des Knicks qui n’ont pas gagné depuis un bail. Cela me dérangeait aussi, parce que j’avais le sentiment que ces gans en particulier méritaient de gagner. Ils sont loyaux.” Hardaway

En 3 saisons, malgré un Stephon Marbury encore à son meilleur niveau, les Knicks ont remporté seulement 95 matchs pour 151 défaites et ont connu 3 coachs.