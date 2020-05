Le Saviez-Vous ? Les meilleurs scoreurs de l’histoire NBA

Focus aujourd’hui sur les meilleurs scoreurs de l’histoire. On s’appuie souvent sur le classement des joueurs ayant scoré le plus de points en NBA, très connu, mais en voici deux autres, auxquels on fait bien moins souvent référence, celui de la moyenne de points en carrière, et un sur les meilleures moyennes de points sur une saison.

Moyenne de points sur une saison

Rang Joueur PTS/M Saison 1. Wilt Chamberlain 50.36 1961-62 2. Wilt Chamberlain 44.83 1962-63 3. Wilt Chamberlain 38.39 1960-61 4. Wilt Chamberlain 37.60 1959-60 5. Michael Jordan 37.09 1986-87 6. Wilt Chamberlain 36.85 1963-64 7. James Harden 36.13 2018-19 8. Rick Barry 35.58 1966-67 9. Kobe Bryant 35.40 2005-06 10. Michael Jordan 34.98 1987-88 11. Kareem Abdul-Jabbar 34.84 1971-72 12. Elgin Baylor 34.77 1960-61 13. Wilt Chamberlain 34.71 1964-65 14. Bob McAdoo 34.52 1974-75 15. James Harden 34.36 2019-20 16. Elgin Baylor 33.99 1962-63 Tiny Archibald 33.99 1972-73 18. Michael Jordan 33.57 1989-90 19. Wilt Chamberlain 33.53 1965-66 20. George Gervin 33.14 1979-80

