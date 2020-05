Mais ?! Channing Frye à propos de Michael Jordan, derrière LeBron James selon lui : « Il n’avait réellement qu’un seul job : scorer »

Dans un débat à propos du G.O.A.T. dans lequel on ne peut pas prendre en compte les titres « sinon Bill Russell et Wilt Chamberlain sont au-dessus », Channing Frye place LeBron James devant Michael Jordan.

« Jordan est incroyable, et je ne veux pas dire par là que c’est un moins grand joueur, mais c’est juste mon opinion : le boulot de Jordan dans cette équipe c’était de scorer, n’est-ce pas ? Il avait l’une des premières équipes avec deux de ce qu’on appelait des ‘tweeners’ (joueurs entre deux postes, ndlr), Dennis Rodman et Scottie Pippen, n’est-ce pas ? On peut aussi ajouter Toni Kukoc, et Ron (Harper), qui n’est pas assez salué. Donc il n’avait réellement qu’un seul job : scorer. Ce qu’il a incroyablement bien fait. Mais je ne pense pas que sa façon de gagner à l’époque irait avec celle d’aujourd’hui. Les gars ne voudraient pas joue avec lui, non ? » Channing Frye

Jordan, nommé 9 fois dans la All-NBA Defensive First Team (et défenseur de l’année ET meilleur scoreur de la ligue en 1988, mais aussi 3 fois meilleur intercepteur de la ligue), n’avait qu’un boulot, donc ? Hum..

Champion en 2016 avec les Cavs (tiens donc), l’ancien intérieur aux 14 années de carrière NBA a aussi expliqué qu’il n’avait de toute façon et de par ses origines et son parcours (université d’Arizona) jamais été un fan de Jordan.

« Je ne vais pas mentir, je n’étais pas un fan de Jordan. Je suis de Phoenix donc je suis plus Barkley, Kevin Johnson, Thunder Dan (Dan Majerle). Donc malgré que cela choque les gens, Jordan n’a jamais été mon top player all-time. » Channing Frye

via NBC Sports