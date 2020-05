Stephen Curry sur le “Last Dance” version Warriors qui n’existera jamais : “Je pense que c’était la bonne décision”

Depuis quelques semaines la seule chose que les fans de basket ont à se mettre sous la dent c’est le documentaire “The Last Dance.” S’il revient sur toute la période de Michael Jordan aux Bulls, il s’attarde en fil rouge sur la saison 1997-98, la toute dernière de cette équipe mythique. Cela a éveillé des envies chez les fans qui aimeraient bien voir des insides de certaines franchises. Une chose est certaine on n’aura pas de documentaire sur la saison 2018-19 des Warriors comme l’ont annoncé un des propriétaires et il y a quelques jours Steve Kerr

“Quand vous regardez notre situation de l’époque avec les Warriors, ce n’était pas une saison finale. On essaie encore de continuer à être performant. Beaucoup de nos joueurs sont encore là, et on essaie de remettre cette équipe sur pied. Il n’y avait donc pas ce sentiment de fin. On essayait même de l’éviter. Donc, laisser tout le monde venir, inviter le monde, les caméras, en disant : “Hey, on veut avoir des images des derniers jours de cette aventure”, c’est comme si on disait aux joueurs qu’on pensait que c’était la fin. Et en plus, on viole l’intimité du vestiaire. Ça ne m’est jamais venu à l’idée du coup, et ce n’est toujours pas d’actualité d’ailleurs.” Steve Kerr.