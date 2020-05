Stephen Curry : “Il faut se demander : ‘Est-ce que je fais tout ce que je peux pour rendre tout le monde autour de moi meilleur ?'”

Avec la diffusion du documentaire The Last Dance, on parle pas mal du leadership, capital dans chaque équipe. Michael Jordan avait le sien, très critiqué, mais qui a fait ses preuves. Stephen Curry a lui un leadership bien différent.

“Il ne faut pas jouer de rôle, il faut être toi. Le leadership se présente de nombreuses façons différentes. Quand tu regardes le documentaire sur MJ, tu vois comment il se donnait à fond tous les jours, déterminé à gagner, ce qui est important et il a un certain style de leadership avec lequel il était à l’aise. Ce qui est important c’est qu’il faut pouvoir se regarder dans le miroir chaque jour et se demander : ‘Est-ce que je fais tout ce que je peux pour rendre tout le monde autour de moi meilleur ?'” Curry

Mais actuellement difficile d’exercer ce leadership pour le Warrior. Et même tout au long de la saison ça a été compliqué pour le meneur, rapidement blessé et à l’écart de l’équipe.

“Nous sommes dans une situation tout à fait unique, nous ne nous connaissions pas. Il y avait tant de nouveaux visages que cette année on a sans cesse essayé d’apprendre à nous connaître. C’est une année passerelle, pour essayer de revenir au sommet. De toute évidence, avec les blessures et tout le reste, la suspension de la saison, ça a été dur, pour être honnête. Nous investissons beaucoup de temps dans ces relations, et j’ai tellement l’habitude d’aller à la salle et de passer 4, 5, 6 heures là-bas, et nous avons des conversations naturelles, et cela te permet d’apprendre à connaître les gens avec le temps, parce que ce genre de choses tu ne peux pas les forcer. Et là on en est privé, donc c’est difficile. Ce qui m’a sauté aux yeux c’est à quel point ces relations sont importantes pour ce que nous faisons sur le terrain. Il ne suffit pas d’assembler les talents. C’est une question d’alchimie. Donc honnêtement je n’ai pas fait du super boulot à ce sujet et j’ai des standards très élevés en termes de leadership, donc j’essaye de trouver des moyens d’avoir un bon équilibre. Je ne peux imaginer ce que c’est pour un rookie qui débarque dans la ligue, qui essaye de s’adapter et tu te prends de plein fouet cette suspension de la saison. Donc en étant coincés chez nous, sans pouvoir aller où que ce soit, c’est difficile. Une longue réponse pour dire que j’y travaille.” Curry

Comme les autres équipes de la ligue, les Warriors s’appellent régulièrement pour prendre des nouvelles, bosser. Les leaders Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson, passent aussi un message important à leurs coéquipiers.

“Le message important que nous faisons passer, moi, Draymond et Klay, c’est qu’il faut regarder l’objectif final. Quand le basket reprendra, nous aurons une belle opportunité de revenir où nous étions, et pour ça il va falloir énormément bosser, et l’équipe sera totalement différente, mais j’espère que tout le monde adhérera, et fera tout ce qu’il faut pour s’assurer d’être prêt mentalement et physiquement.” Curry

Via NBA.com