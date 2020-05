Horace Grant sur Michael Jordan et Kobe Bryant : “Je n’ai jamais vu 2 joueurs bosser aussi dur lors de l’intersaison qu’eux le faisaient durant la saison”

Quatre fois champion NBA, Horace Grant a joué avec quelques-uns des plus grands, dont Michael Jordan et Kobe Bryant. Si avec MJ, leur relation était strictement professionnelle et qu’ils ne s’entendaient pas forcément très bien en dehors, avec Kobe Bryant, son unique saison à L.A a été excellente.

“Nous étions très proches. Une année Phil nous a fait mettre nos noms dans un chapeau pour qu’on tire au sort et qu’on s’offre des cadeaux à Noël. J’ai tiré le nom de Kobe et je lui ai donné une bible. Et quand je lui ai donnée, il était là : ‘Man, merci beaucoup. C’est exactement ce que je veux et exactement ce dont j’ai besoin.’ Dès le premier jour, nous avons été proches. Il n’y avait rien que du respect.” Grant

Il est donc plutôt bien placé pour parler des deux et de leur fameuse éthique de travail, sans égal.

“En termes d’éthique de travail, il était là-haut avec MJ. Je n’ai jamais vu deux joueurs bosser aussi dur lors de l’intersaison qu’eux le faisaient durant la saison. Ils ne prenaient jamais un seul jour de repos à l’entraînement ou ce genre de chose. Je dirais qu’ils sont classés 1 et 1A, et je donne un petit avantage à MJ.” Grant

3 fois champion avec les Bulls de 1991 à 1993 et champion avec les LAkers en 2001, s’il devait sortir un titre du lot, ce serait le tout premier

“Chaque finale est un moment unique, mais je dirais la première. Battre les Detroit Pistons, passer cet obstacle, mûrir en tant qu’équipe et apprendre à jouer ensemble comme une équipe durant toute la saison. Puis nous avons affronté les Lakers et leur riche histoire. Jouer en finale face à Magic Johnson, Big Game James Worthy, Sam Perkins, AC Green, qui était Iron Man, Byron Scott, tous ces gars, je dirais que c’était un moment particulier de les affronter et évidemment de gagner.” Grant

Il n’était pas là pour le second three peat des Bulls car il a décidé de quitter la franchise après la saison 1993-94, direction le Magic d’Orlando, avec qui il est allé en finales.

“Ca a été une des décisions les plus difficiles que j’ai prise dans ma vie. Après avoir remporté 3 titres, l’année où MJ a pris sa retraite, nous avons fait une bonne saison, nous avions remporté 55 matchs et poussé les Knicks au Game 7. C’était vraiment une super saison. J’ai discuté avec Scottie et je lui ai dit : ‘Écoute, je dois prendre soin de moi et de ma famille.’ Et il a compris. Nous nous sommes enlacés, nous avons continué de parler un peu, et je lui ai souhaité le meilleur, lui aussi. C’était dur. D’un autre côté, quand vous regardez une équipe avec Shaq, Penny Hardaway, c’était une super opportunité pour moi d’aller là-bas et d’apporter mon expertise à une jeune équipe avec du talent.” Grant