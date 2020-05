Steve Kerr : “Je me suis dit que j’allais être Jeff Hornacek et j’ai réussi la meilleure séance d’entraînement de l’année”

Avant d’être un très bon coach du côté des Golden State Warriors, Steve Kerr était un bon role player qui a remporté pas moins de 5 titres NBA. Spécialiste du shoot, le plus adroit en carrière à 3-pts, il a quand même connu des mauvais moments et des mauvais matchs. Lors d’un passage sur le Podcast Flying Coach, il a expliqué son étrange stratégie pour rebondir.

“Timothy Gallwey parle dans son livre d’un joueur de tennis, qui avait vraiment du mal à garder confiance. Et il s’est dit : “Tu sais quoi ? Aujourd’hui, je veux juste que tu prétendes être le meilleur joueur du monde ! Fais semblant d’être en tête du classement et va sur le terrain. Tu n’es plus Joe Jenkins maintenant, tu es Bjorn Borg.” Ou peu importe qui était le numéro 1 à l’époque. “Mets toi ça dans la tête”. Il a dit que ce gars est allé sur le terrain, et il était bien meilleur. Je me suis dit : “OK, c’est ce que je vais faire à l’entrainement aujourd’hui.” Donc je suis allé à l’entrainement, et j’avais du mal. Je réfléchissais beaucoup. Beaucoup trop. J’essayais toujours de choisir des gars que je pouvais imiter. Je n’allais pas essayer d’être Michael Jordan, je ne peux pas être Michael Jordan. Mais j’ai toujours aimé les gars dont je me disais que je pouvais être eux. Et j’aimais vraiment Jeff Hornacek. Il faisait à peu près ma taille, mais bien meilleur que moi. Il était All-Star, et c’était un super shooteur. Il avait plus de flair, plus de choses dans son jeu. Plus d’imagination aussi. C’était comme si rien ne pouvait le ralentir, et je n’arrêtais pas de me ralentir moi-même. Donc je me suis dit que j’allais être Jeff Hornacek sur le terrain pour cet entrainement. Je ne crois pas avoir déjà raconté à Jeff cette histoire. Donc je vais à l’entrainement, et je suis Jeff. Je ne blague pas, j’ai réussi la meilleure séance de l’année. J’étais en feu, très agressif, et je rentrais mes tirs. Tout le monde me disait que j’avais été très bon. À la fin, je me suis posé deux minutes et je me suis dit : “C’est vraiment ridicule… Je dois faire semblant d’être quelqu’un d’autre pour être au max.” Ça n’avait aucun sens. J’ai continué à le faire, et c’est pour ça que je trimballais ce bouquin partout. Et si j’avais à nouveau du mal, que je faisais quelques mauvais matchs de suite, il y avait d’autres exercices dans ce livre.” Steve Kerr.