Jaylen Brown : “Quand j’avais 17 ans, Billy Donovan m’a dit en me regardant dans les yeux que je n’allais rester que 3 ans en NBA”

Drafté en troisième position en 2016, Jaylen Brown fait partie des meilleurs joueurs de sa classe d’âge depuis de nombreuses années. C’était déjà le cas il y a six ans, alors qu’il avait 17 ans et jouait en U18 avec Team USA, sous les ordres de Billy Donovan. Qui n’a pas été tendre avec lui malgré son talent.

“Je jouais dans cette équipe, et j’étais un des meilleurs joueurs. J’étais même probablement le meilleur joueur. Pour des raisons que je ne connais pas, il ne me faisait pas entrer sur le terrain. J’essayais de comprendre pourquoi, parce que je battais tout le monde à l’entrainement. On mettait 50 points à tout le monde, donc ce n’était pas très important, on allait gagner la médaille d’or quoiqu’il arrive. Mais je voulais jouer, pas regarder.” Jaylen Brown.

L’ailier est donc allé voir Donovan directement pour avoir des réponses.

“Il m’a dit que je ne jouais pas parce que je ne jouais pas assez dur. J’ai répondu : “Quoi ? Je bats tout le monde à l’entrainement ?” Il a dit alors que je n’allais pas rester plus de trois ans en NBA, parce que je ne jouais pas assez dur. Ça m’a énervé, parce que j’avais 17 ans, et je ne comprenais pas : “Qu’est-ce que tu veux dire ? Je suis le meilleur ici, je bats tout le monde.” J’étais tellement en colère que je pleurais. Mais je pense que Billy Donovan a eu un gros impact dans ce qui me motive. Je suis en NBA maintenant, et j’espère que j’ai encore quelques années sous le capot. On verra. Ce qu’il voulait dire par-là, et je m’en suis rendu compte en grandissant, c’est que je ne jouais pas à mon plein potentiel. J’étais probablement le meilleur dans cette équipe, mais je ne me donnais pas autant que j’aurais pu. J’utilisais mon talent pour les battre, alors que j’aurais également pu travailler plus qu’eux. J’ai compris ce que ça voulait dire, par rapport à qui je suis, et au sens de la vie. Tout le monde a du talent, mais ça ne vous emmènera pas aussi loin. C’était sa manière de le dire, et je n’ai pas apprécié. Ça m’a mis en colère. Je suis encore en colère d’ailleurs. Ce n’est pas bien de dire ça à quelqu’un de 17 ans, c’est compliqué à gérer à cet âge. J’aime le message qu’il m’a donné par contre, et j’y pense encore aujourd’hui parce qu’il joue un rôle dans mon éthique de travail. Je ne vais laisser personne me dire ce que je vais être ou pas. À 17 ans, il m’a dit les yeux dans les yeux que j’allais réussir à aller en NBA, mais que pour trois ans. Parce que je ne jouais pas assez dur.” Jaylen Brown.