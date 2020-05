David Robinson : « Aujourd’hui les gars sortent du lycée et pensent déjà que tout leur est dû, mais mec t’es qui ?! »

Effet pervers de la globalisation et la marchandisation de la ligue, les joueurs NBA se voient parfois comme des « entreprises » qui rapportent de plus en plus d’argent, de plus en plus tôt. Conséquence d’une reconnaissance acquise dès le plus jeune âge, ces derniers peuvent alors parfois avoir du mal à réaliser qu’ils n’ont encore rien fait au plus haut niveau selon David Robinson.

« À l’époque tu devais vraiment faire tes preuves. Tu pouvais arriver avec toute la hype du monde, tu pouvais être Zion Williamson, tout le monde s’en foutait, tu allais être assis en bout de banc, tu allais porter mes sacs et m’apporter le petit-déjeuner le matin, voilà ce que tu allais faire. C’est la ligue dans laquelle je suis arrivé. Tu devais faire tes preuves. Aujourd’hui les gars sortent du lycée et pensent déjà que tout leur est dû. Mais mec tu n’as encore rien fait tu sors juste du lycée !! T’es qui ?! J’ai cette mentalité old school, tu dois me montrer, je me fous de ce que tu dis, de ce que tu as fait contre ces gamins, ce qui m’intéresse c’est ce que tu peux faire à ce niveau là. Aujourd’hui tout le monde croit avoir déjà fait ses preuves genre : ‘Je vais arriver en NBA et me faire 100 millions de dollars avec un contrat chaussures’. Je veux dire, c’est super que tous ces gars gagnent tout cet argent aujourd’hui mais ça reste une question de fierté, de faire ton boulot, de mériter ton argent et de faire tes preuves devant tes pairs. » David Robinson via Bulls Talk

En retraite depuis 2003 et membre du Hall of Fame depuis 2009, Robinson, 10 fois All-Star et MVP 1995, a remporté 2 titres avec les Spurs en 1999 et 2003. Il a aussi décroché l’or avec l’équipe mythique de 1992 aux JO de Barcelone.