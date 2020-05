Meyers Leonard partant pour poursuivre son aventure floridienne

Free agent sans restriction à la fin de la saison, Meyers Leonard (28 ans, 2,13 m) a confié à John Canzano (The Oregonian) se plaire à Miami, où les Blazers l’avaient transféré en juillet 2019, pour la dernière année (11.2 millions de dollars) de son contrat.

« Je suis bien ici à Miami. J’ai vraiment l’impression d’aider Jimmy (Butler) et Bam (Adebayo) de nombreuses façons différentes. Je crée du spacing, je leur donne des opportunités d’attaquer le cercle et de courir en transition. J’aime le défi physique, ça ne me dérange pas d’aller box-out à chaque fois. Si le ballon vient à moi, tant mieux, si on le récupère c’est super, c’est ce que je veux. » Meyers Leonard

Titulaire lors de chacun de ses 49 matchs joués avant la suspension de la saison, le 11ème choix de la draft 2012, sorti d’Illinois, a tourné à 6.1 points (42.9% à 3-points), 5.1 rebonds et 1.1 passe en 20.1 minutes de moyenne. Goran Dragic, Jae Crowder, Derrick Jones Jr., Udonis Haslem et Solomon Hill seront aussi free agents et Kelly Olynyk possède lui une player option de 13 millions de dollars pour la saison 2020-21.