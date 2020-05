Kevin Durant réagit à la déclaration de Bob Myers

Dans une interview accordée à ESPN, Bob Myers a évoqué la fin des Warriors version Kevin Durant, qui n’auront régné sur la NBA que pendant 3 saisons, avec 2 titres à la clé. Pour le GM des Californiens, dès le titre de 2018, il sentait que la fin était proche.

“Le second titre avec Kevin, ça donnait l’impression de : Nous avons juste fait ce que nous étions supposés faire, bon boulot les gars. Il n’y avait pas de joie. Je suis certain que beaucoup ont un sentiment différent. Ce n’était la faute de personne. Je pense juste qu’il y a un poids dans tout. Et je suis certain que les Bulls ont senti ce poids dans tout, le poids des relations.” Bob Myers