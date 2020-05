Reprendre la saison dans une ‘bulle’ pourrait engendrer « du mauvais basket » selon Udonis Haslem

L’idée de reprendre la saison dans une ville « bulle » à Las Vegas, Orlando ou ailleurs n’est pas forcément vue d’un bon oeil par certains joueurs, dont Udonis Haslem fait partie. Le fait de rester « enfermé » au même endroit ne lui plaît pas et engendrerait selon lui du « mauvais basket ».

« Beaucoup de choses entrent en ligne de compte dans la préparation d’une saison au haut niveau mentalement. Encore plus en playoffs. Je faisais partie des gars qui avaient toujours besoin de différents exécutoires pour ma santé mentale. Parce que si ce n’est pas le cas, le jeu va en pâtir et on aura du mauvais basket. Les gars en seront pas contents et ça ne fonctionnera simplement pas. Donc si c’est quelque chose que l’on va faire, j’espère simplement que la ligue et le syndicat s’assureront qu’on ne soit pas simplement enfermés dans un hôtel en quarantaine après les matchs. » Udonis Haslem