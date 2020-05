L’anecdote hilarante de Karl Malone au sujet de Shaq et Greg Ostertag

Hier soir avant le final de The Last Dance, Ahmad Rashad a rassemblé pas moins d’une vingtaine de légendes NBA dans “Inside Stuff 90’s Reunion.” Parmi les anecdotes racontées, il y en a une très croustillante de Karl Malone sur Greg Ostertag et Shaq.

J’en ai une sur Shaq. Nous avions un gars que nous avions drafté à la sortie de Kansas – Et Shaq va rigoler quand il va entendre ça – nous avions un gars de son poids et nous pensions que c’était l’homme qu’il nous fallait. Jusqu’à ce qu’on rencontre Shaq en pré-saison, et qu’il lui fasse voler ses lentilles de contact. Il a démonté Greg Ostertag pour le reste de sa vie. Vous ne le savez peut-être pas, mais c’est pour ça que la NBA a changé la règle au shootaround. Il y a une règle qui dit que tu ne peux pas rentrer sur le terrain avant que l’autre équipe soit partie. Nous avions joué les Lakers l’année d’avant et Ostertag n’arrêtait pas de jacasser avec Shaq. Et là nous jouions les Lakers lors d’un de nos premiers matchs de pré-saison et Shaq est venu me dire : ‘Quand je vais voir ce connard, je vais le démonter.’ Et durant ce match de pré-saison, nous attendions que Shaq et son équipe sortent du terrain et il est allé droit vers lui et lui a dit : ‘Je t’ai dit d’arrêter de dire de la merde.’ Et avant même que nous ayons pu réagir, Ostertag était à terre en train de chercher ses lentilles de contact. […] Shaq, tu as foutu en l’air l’a carrière d’Ostertag.