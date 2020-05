Shaq s’excuse auprès de David Robinson pour la fausse rumeur qu’il avait lancée

Récemment Shaq avait avoué qu’il avait inventé une histoire d’autographe au sujet de David Robinson afin de se motiver lorsqu’il l’affrontait.

“Je l’admirais quand j’étais au lycée à Cole High, dans la ville de San Antonio. Il commençait alors sa carrière, j’étais joueur de l’année pour mon équipe et lui pour la sienne. Une fois, je lui ai demandé un autographe. Il a marqué son nom très vite, un peu comme s’il voulait se dépêcher, qu’il en avait marre. Il m’a un peu mal traité, c’était mon joueur préféré. Ce n’est pas grave, mais je me suis dit : “Toi, quand je vais jouer contre toi je vais te manger”. Je ne le déteste pas en dehors des terrains, je devais juste le dominer parce que j’en avais marre de cette image parfaite qu’il avait. C’était le gars que tout le monde adorait alors que moi j’étais ce grand méchant loup qui dunkait sur tout le monde. On essayait de faire de lui le gentil et moi le méchant, ça ne m’allait pas. Donc je devais lui rentrer dedans. Mais c’était un bon gars, il était gentil et respectueux, c’était quelqu’un de gentil. Je ne suis pas une brute, il faut vraiment forcer pour m’énerver. David me demandait toujours comment j’allais, comment ma famille allait… Il était tellement gentil… Donc je devais inventer quelque chose pour être en colère. Quand je suis arrivé à San Antonio et que les fans m’ont hué… Vous me huez chez moi ? OK… C’est devenu de la haine pour David Robinson et les Spurs. Mais c’était une invention.” Shaquille O’Neal.

Hier lors d’une édition spéciale d’Inside Stuff avec de nombreuses légendes, dont Shaq et le Spur, l’ancien Laker s’est excusé.

“David, je voudrais dire que je m’excuse pour avoir inventé cette rumeur. David m’a mis dans l’ombre quand il est arrivé à San Antonio, donc je le détestais à cause de ça. Et lors des premières années dans la ligue, il avait l’habitude de me tuer, donc j’ai dû inventer cette histoire pour me mettre en colère. Il n’arrêtait pas de courir d’un côté à l’autre du terrain et je me disais : ‘Mon Dieu, ralentis.’ Donc j’ai inventé ce scénario, genre : ‘Oh, yeah, quand j’avais 13 ans tu n’as pas voulu me signer un autographe, donc désormais je suis en colère.” Shaq

Toutefois, Shaq s’était déjà excusé auprès de l’Amiral en 1996 lors des Jeux Olympiques d’Athènes.

"I had to make up a rumor to get mad." – Shaq@SHAQ apologizes to David Robinson (@DavidtheAdmiral) for making up a rumor about him not signing an autograph when he was younger that he used for motivation. pic.twitter.com/DOmqTmPcqG

