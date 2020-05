Les Knicks recrutent chez le Jazz

Nommé président des Knicks il y a près de 3 mois, Leon Rose réorganise petit à petit le front office de la franchise. Il a décidé de conserver Scott Perry comme GM, mais il va l’entourer par quelques nouvelles têtes. Shams rapporte qu’il vient de recruter le dirigeant du Jazz, Walt Perrin.

Il sera assistant GM de Perry, après avoir passé près de deux décennies au Jazz. Avant de rejoindre le Jazz en 2001, il était scout à Minnesota et Detroit. Il était vice-président du personnel des joueurs.

Récemment Rose a engagé un spécialiste du salary cap, Brock Aller.

