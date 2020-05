Opéré, Bojan Bogdanovic ne rejouera pas avant la saison prochaine !

Mauvaise nouvelle pour le Jazz d’Utah en cas de reprise de la saison NBA. En effet, Woj annonce que l’ailier croate Bojan Bogdanovic a été opéré du poignet droit. Sa saison, si elle reprend est d’ores et déjà terminée, cependant il devrait pouvoir être remis pour le début du prochain exercice.

C’est la conséquence d’une blessure datant du mois de janvier. Il avait continué de jouer malgré la douleur, mais cela ne s’est pas arrangé durant la suspension et il a finalement été décidé de l’opérer.

Arrivé l’été dernier en provenance d’Indiana, il a effectué une superbe saison, tournant à 20.2 points à 44.7% dont 41.4% à 3-pts, 4.1 rebonds et 2.1 passes en 33.1 minutes. Ce serait une énorme perte pour la franchise en vue d’éventuels playoffs dans les semaines qui viennent.

Utah Jazz F Bojan Bogdanovic is undergoing season-ending surgery on his right wrist, sources tell ESPN. Full recovery expected for start of 2020-21 season. He's averaged 20 points per game for Jazz, fourth-seed in West.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 18, 2020