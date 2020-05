En guise de dernier cadeau, ESPN va diffuser une version inédite et en HD du Game 6 des finales 1998 !

Toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir attendu de longs mois la sortie de The Last Dance, ça y est, le documentaire a touché à sa fin hier soir aux États-Unis et aujourd’hui en France. Mais ESPN réserve une dernière petite surprise.

l’AP nous apprend que la chaîne américaine a décidé de diffuser le match 6 des Finales 1998 contre le Jazz, point d’orgue de The Last Dance. Intitulé “Game 6 : The Movie”, ce programme sera à l’écran mercredi soir aux États-Unis. Cet “épisode” proposera des images captées par NBA Entertainment (un des producteurs de The Last Dance). Pour la première fois, ce match pourra être regardé en haute définition, puisque 5 caméras avaient été placées à l’époque pour filmer la finale en HD. Le producteur exécutif Gregg Winik n’en revient d’ailleurs toujours pas.

“Si vous m’aviez dit il y a 6 mois que nous pourrions faire ça, je vous aurais dit que c’était impossible.” Gregg Winik

Connor Schell, vice-président exécutif d’ESPN s’est félicité de pouvoir offrir cette fin à l’ensemble des fans.

“Conclure ce projet avec cet inédit du Game 6 est une fin incroyable.” Connor Schell

Si cette diffusion est donc en HD pour la première fois, les producteurs ont décidé de laisser les commentateurs originaux de NBC. Le match avait été commenté par Bob Costas, Isiah Thomas, Doug Collins, Ahmad Rashad et Jim Gray.